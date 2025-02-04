أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4457 جنيها للشراء، 4480 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4086 جنيها للشراء، 4107 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه للشراء، 3920 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3343 جنيها للشراء، 3360 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيه للشراء، 2613 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه للشراء، 31360 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة 138633 جنيها للشراء، 139344 جنيها للبيع.