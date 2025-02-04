أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، ، أبو ظبي الأول.

وسجل سعر الدولار نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

التجاري الدولي (CIB):

بلغ سعر الدولار نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار نحو 50.33 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.