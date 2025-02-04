أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنوك:
البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار نحو 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، ، أبو ظبي الأول.
وسجل سعر الدولار نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.
التجاري الدولي (CIB):
بلغ سعر الدولار نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:
بلغ سعر الدولار نحو 50.33 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.