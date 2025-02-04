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الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار نحو 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة،  مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، ، أبو ظبي الأول.

وسجل سعر الدولار نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

التجاري الدولي (CIB):
بلغ سعر الدولار نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:
بلغ سعر الدولار نحو 50.33 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار