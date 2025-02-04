الاحتلال يجبر 10 آلاف فلسطيني على النزوح من مخيم طولكرم

أعلنت محافظة طولكرم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر نحو 10 آلاف مواطن على النزوح من داخل مخيم المحافظة، مشيرًا إلى أن الاحتلال حول عشرات المنازل والمباني في المدينة والمخيم إلى ثكنات ومراكز تحقيق ونشر قناصة.

وأضافت محافظة طولكرم، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يواصل تشديد حصاره على مستشفى ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي في المدينة.

وتابعت، المحافظة أن جيش الاحتلال اعتقل مواطنين وكوادر من الهلال الأحمر الفلسطيني من محيط مستشفى ثابت واقتحمه وحقق مع مصاب، مؤكدة أن هناك 80 % من سكان المخيم هجروا من منازلهم قسرا.