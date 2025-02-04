أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن سلطات "زابوريجيا" بإصابة 5 أطفال في استهداف حافلة مدرسية بمسيرة أوكرانية في المقاطعة.

يذكر أن القوات الروسية حققت تقدمًا كبيرًا في أوكرانيا خلال شهر يناير الماضي، حيث تمكنت من السيطرة على مسافة 430 كيلومترًا من الأراضي الأوكرانية.

فيما قالت الاستخبارات الخارجية الروسية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح يشكل العقبة الرئيسية أمام الولايات المتحدة وحلف الناتو فيما يتعلق بتنفيذ سيناريو تجميد الصراع في أوكرانيا.

وتشير تصريحات الاستخبارات الروسية إلى أن زيلينسكي يعارض بشكل قوي أي مقترحات من شأنها وقف القتال أو تجميد النزاع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة وحلفائها للوصول إلى حل سياسي أو تهدئة للأزمة.