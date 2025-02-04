"صحة دمياط": علاج 907 حالات إيجابية ضمن جهود مكافحة الأمراض المتوطنة

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن فحص 193 ألف حالة وعلاج 907 حالات موجبة ضمن جهود مكافحة الأمراض المتوطنة بدمياط.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبقيادة دكتورة هدى كراوية مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة في خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية الوقائية والحد من انتشار الأمراض المتوطنة في المحافظة.

حققت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة إنجازات متميزة في مختلف مجالات مكافحة الأمراض.

تم فحص عدد 193,832 حالة بالقطاع الريفي، حيث بلغت نسبة التغطية 99.9%، بالإضافة إلى فحص عدد 70,318 طالباً بالمدارس بنسبة تغطية بلغت 98.9%. كما تم علاج 907 حالات موجبة بنسبة تغطية 100%، وتنظيم 6 دورات تدريبية لتأهيل الفنيين العاملين بالمستشفيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة.

وفي مجال مكافحة القواقع، تم تطهير 259.74 كم من المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة، وجمع 327,391 قوقعة حية وميتة، ومعالجة 17 مجرى مائي باستخدام المواد الكيميائية الفعالة. كما تم تنفيذ برامج توعوية ودورات تثقيفية بالمدارس الريفية لنشر الوعي بمكافحة القواقع.

شملت الجهود أيضاً حملات شاملة لمكافحة الحشرات مثل الذباب والبعوض، والقوارض بالمناطق المستهدفة، مع تنفيذ حملات استكشاف مستمرة لمتابعة تطورات الأمراض والحد من انتشارها. وتم تنظيم حملات ميدانية لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم الفرق الميدانية على جهودهم خلال زيارة نائب وزير الصحة.

وفي إطار مكافحة الملاريا، تم تدريب الفرق الطبية والفنيين العاملين بالمستشفيات على كيفية التعامل مع الأمراض المستجدة، مع متابعة دقيقة لحالات السفر الوافدة من الدول التي ينتشر بها المرض. كما تم تنفيذ حملات توعية ودورات تدريبية بالقرى والمناطق الحدودية لتعزيز الوعي بمخاطر الملاريا وكيفية الوقاية منها.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط حرصها المستمر على تنفيذ خطط الوقاية والسيطرة على الأمراض المتوطنة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية الوقائية للمواطنين.

