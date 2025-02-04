اليوم.. طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12 درجة.