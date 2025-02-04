البابا تواضروس الثاني: تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض وظلم لن نقبل به

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أمرُ مرفوضُ تمامًا ورأي الكنيسة، كما هو رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدد على أن تهجير الفلسطينيين ظلمُ لن نقبل به.

وأوضح قداسته خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن قرار منع الأقباط من زيارة القدس كان مرتبطًا بأمور سياسية في السابق والرئيس أبو مازن دعانا لزيارة القدس أكثر من مرة، وقال "زيارتكم للسجين وليس للسجان".

وأضاف أنه سافر إلى القدس لأول مرة في جنازة مطران القدس في نوفمبر من عام 2015 وأن الأقباط بدأوا زيارة القدس بعد زيارته لها في 2015.