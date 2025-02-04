ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روبيو: علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
وقال روبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين: "علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران حتى توقف أعمالها الحالية. وتهدف تلك الأعمال في نهاية المطاف إلى تطوير السلاح النووي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إدارته ستسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
بدوره، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح لقناة "إن بي سي نيوز" في منتصف يناير الماضي سعي إيران إلى تطوير هذا السلاح.

وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو إيران دونالد ترامب