روبيو: علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وقال روبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين: "علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران حتى توقف أعمالها الحالية. وتهدف تلك الأعمال في نهاية المطاف إلى تطوير السلاح النووي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إدارته ستسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

بدوره، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح لقناة "إن بي سي نيوز" في منتصف يناير الماضي سعي إيران إلى تطوير هذا السلاح.