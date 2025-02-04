"رويترز": الولايات المتحدة تستأنف ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة استأنفت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، لأوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز"، عن أربعة مصادر، أن هذه الإمدادات قد استعيدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فإن الحكومة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، درست في البداية إمكانية وقف تسليم الأسلحة إلى كييف بشكل كامل.

ولفتت الوكالة إلى أنه كانت هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية حول حجم عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا من الترسانات الأمريكية.