«اسوشيتد برس»: ترامب يوقع أمرا بإنشاء صندوق ثروة سيادي يمتلك حصة في «تيك توك»

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا يوجه الولايات المتحدة، لاتخاذ خطوات لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي جديد، قال إنه قد يستخدم لتحقيق أرباح من منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية، الإثنين، أنه في أول يوم له بعد توليه منصبه، أصدر ترامب أمرا يمنح "تيك توك" حتى أوائل شهر أبريل للعثور على شريك أو مشتر معتمد، معلنا أنه يسعى لأن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50% في هذه المنصة الضخمة.

وأشار في تصريحات من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إلى أن منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، يمكن أن يكون أحد الأصول الرئيسية في الصندوق السيادي الأمريكي الجديد.

وأوضح ترامب قد نضع تيك توك في الصندوق السيادي، أو نعقد شراكة مع مستثمرين أثرياء، هناك الكثير من الخيارات وأضاف لدينا العديد من الأصول الأخرى التي يمكننا إدراجها في الصندوق.