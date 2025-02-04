بروكسل ترد على مطامع ترامب حيال جرينلاند

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحاور مع واشنطن، لكنه لن يتنازل عن مبادئ السيادة وسلامة الأراضي في ما يتعلق بجرينلاند.

وقال كوشتا في أعقاب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي حول شؤون الدفاع، يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تعتبر صديقا وحليفا وشريكا لنا... لكن المشاكل والخلافات قد تكون أيضا في العلاقات بين الأصدقاء".

وتابع: "ومن الطبيعي أن نحمي قيمنا ومبادئنا ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا"، بما في ذلك "احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والحدود".

وفي معرض حديثه عن مسألة جزيرة جرينلاند، التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك، والتي أعرب ترامب عن رغبته في شرائها، إن "الحفاظ على سلامة أراضي الدنمارك له أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن سعيه لضم جرينلاند للولايات المتحدة، لكن الدنمارك رفضت الخوض في الحديث عن بيع الجزيرة.