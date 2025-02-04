بعد محادثة مع ترامب.. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق التعريفات الجمركية لمدة 30 يوما

الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 01:36 ص

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق التعريفات الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما.

قال ترودو: "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل".

وأضاف: "تنفذ كندا خطتها لمراقبة الحدود التي تبلغ تكلفتها 1.3 مليار دولار كندي (0.9 مليار دولار أمريكي) وتعزز الحدود بطائرات الهليكوبتر والتكنولوجيا والأفراد".

وتابع: "نسعى لتحسين التنسيق مع شركائنا الأمريكيين ووقف تدفق الفنتانيل، وهناك ما يقرب من 10 آلاف جندي متمركزون الآن على الحدود".

وقال: "لقد التزمت كندا باستخدام جهاز كشف الفنتانيل للعمل ضد العصابات والجريمة على الحدود".

وأفادت شبكة "CNBC" بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الكندية قد يضر بمعقل صناعة السينما الأمريكية "هوليود".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستصل إلى نسبة 25٪ على جميع الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن التعريفات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.

وردا على الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات الكندية، أعلنت كندا يوم أمس عن فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار.