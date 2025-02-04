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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القبض على 4 أشخاص ألقوا زجاجة حارقة على منزل بالدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بدائرة مركز شرطة ‎نبروه بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وتبين قيامهم بارتكابها إثر خلافات بين أحدهم و(مالك المنزل المُشار إليه، ونجليه و2 آخرين) لسابقة تعديهم على نجل أحدهم  وإحداث إصابته، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على المنزل "محل الواقعة".. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

https://youtube.com/shorts/kpeyqSNzAho?si=HlXKxM9ReeLmvVQW

 

بالدقهلية نبروه شرطة مقطع فيديو على مواقع التواصل