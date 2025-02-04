غزل المحلة يخوض مرانه الأول تحت قيادة بابافسيليو.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مساء الإثنين، أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد، القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

كان غزل المحلة أعلن تعاقده مع بابافسيليو لتولي المهمة الفنية لفريق الكرة الأول، خلفًا للمدرب شوقي غريب.

بابافسيليو يقود أول تدريب له مع غزل المحلة

وجاء إعلان غزل المحلة تعيين بابافسيليو مديرًا فنيًا مساء أمس الإثنين، ولم ينتظر المدرب القبرصي طويلًا وقاد التدريب الأول بعد ساعات قليلة من التعاقد معه.

ووقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام.

وبذلك، يعود بابافسيليو مجددًا لتدريب غزل المحلة، حيث كانت ولايته الأولى تولى في الفترة من سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

يعاني غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب وفي رصيده 8 نقاط فقط، بعدما لعب 11 مباراة.