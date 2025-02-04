ترامب يعين وزير الخارجية روبيو قائما بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الرئيس دونالد ترامب أطلق عملية مراجعة للمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".

وأضاف: "كخطوة مؤقتة، عين الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال الوكالة، كما أخطر روبيو الكونغرس بأن عمليات المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيد المراجعة مع "إمكانية إعادة هيكلتها".

ويخطط الرئيس الأمريكي لدمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بوزارة الخارجية وتقليص عدد الموظفين فيها، وفق ما ذكرت قناة "سي بي إس".

وكان ترامب قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تخدم المصالح الأمريكية.

كما وصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، "USAID" بأنها منظمة إجرامية وقد "حان وقت موتها".