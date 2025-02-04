البيت الأبيض: ترامب يعتزم أن يتحدث مع شي جين بينغ خلال الـ 24 ساعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء اتصال مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين: "كما أعلن الرئيس قبل قليل في المكتب البيضاوي، فإنه يخطط للحديث مع الرئيس شي خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

وأضافت المتحدثة أنها لا تريد "استباق الأحداث" في ما يخص الاتصال المتوقع.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين واشنطن وبكين، حيث أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، الأمر الذي استنكرته بشدة السلطات الصينية.