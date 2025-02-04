في ذكرى مرور 50 عامًا على رحيلها| لقطات نادرة لكوكب الشرق ودعمها للجيش المصري

أكد الإعلامي عمرو الليثي أن أم كلثوم أسطورة لا تتكرر، بمواقفها الوطنية وأغانيها في عالم الفن والغناء.

وتابع الليثي، أن أم كلثوم تحولت إلي رمز من أهم رموز الفن المصري والعربي، وعاش على أغانيها أجيال وأجيال، وباتت أيقونة مصرية عربية في مجال الغناء بكل أنواعه الوطني والرومانسي والديني.

جاء ذلك خلال مقدمة الحلقة الخاصة من برنامج "واحد من الناس" علي شاشة الحياة، عن كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيلها.

وتابع الليثي أن أم كلثوم، وصل عدد أغانيها إلى 300 أغنية تعبر عن معاني الحب والجمال، ويسمعها كافة الفئات العمرية عبر شاشات التليفزيون وميكروفون الإذاعة.

واستضاف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة مروة ناجي، والتي شدت بباقة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وبدأت الحلقة مع صوت جلال معلنا بدء الاحتفالية: "في مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم الوصلة الثالثة من الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق ثم مشهد انفراج الستارة عن أم كلثوم وفرقتها، ليعقبها لقاء نادر مع الإعلامية سلوي حجازي وكوكب الشرق".

وقدمت المطربة ناجي باقة رائعة من أغاني كوكب الشرق ومنها " سيرة الحب، ولسه فاكر وهذه ليلتي واغنية وصفولي الصبر " وغنتها بصوتها العذب وأدائها الرائع.

وعلي جانب آخر تناولت الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق وكيف سافرت أم كلثوم للعالم كلة حتي تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها .

وأيضا موافقة السيد الرئيس علي منحهما قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهورية،ولقطات نادرة لأم كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح.

وكواليس أغنية "يا ليلة العيد آنستينا " والتي غنتها عام 39 في فيلم دنانير.

كما عرض البرنامج ولأول مرة جنازة " أم كلثوم " كاملة، وفيلم نادر عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم للمنتج الكبير الراحل جمال الليثي.

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