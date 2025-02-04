تشيلسي يعمق جراح وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف أمام خصمه وست هام يونايتد، منذ قليل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

استحوذ البلوز على الكرة في شوط المباراة الأول، ولكن لم يسطتع التسجيل، وجاء هدف وست هام في الدقيقة 42 عن طريق مهاجم الفريق جارود بوين، بعدما تلقى تمريرة خاطئة من كولويل، جعلته منفردًا بحارس المرمى، سدد الكرة بطريقة رائعة وأسكنها في الشباك.

دخل تشيلسي الشوط الثاني وفرض أسلوبه على وست هام، حتى سجل بيدرو نيتو هدف البلوز الأول في الدقيقة 64، قبل أن يأتي كول بالمر ويسدد الكرة ثم ترطتم في بيساكا مدافع وست هام وتسكن الشباك في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 43، يحتل بها المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 27 في المركز الـ15. وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالتالي: خط الدفاع: ريس جيمس – أدارابيويو – كولويل - كوكوريلا خط الوسط: إنزو فيرنانديز – كاسادو – كول بالمر خط الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – مادويكي.