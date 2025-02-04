"تموين دمياط": ضبط 100 مخالفة ضمن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز

تمكنت مديرية التموين في دمياط من تحرير 100 محضر خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين على الأسواق والمخابز الأمس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع ومستودعات البوتاجاز، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة. حيث شنت مديرية التموين حملات مكثفة خلال يوم الأحد الموافق 2 فبراير أسفرت عن تحرير 100 محضر.

وأشار مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين، بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير 11 محضر، وجاءت المخالفات ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وأيضًا عدم الالتزام باشتراطات النظافة.

وأضاف أن الحملات التي شنتها مديرية التموين على الأسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات، أسفرت أيضًا عن تحرير 87 محضر لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، ورصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وعدم إعلان عن مخزن ومخالفات تتعلق بالسجل التجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وتشغيل عماله بدون شهادة صحيه مخبز سياحي، والعمل بدون ترخيص وبدال تمويني وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر، وخلال حملات الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير محضرين لمخالفات عدم إعلان عن أسعار غاز وسلع مجهولة المصدر بمحطه بنزين.

هذا وقد أكد مدير المديرية أن الحملات الرقابية، لضبط الأسواق ومستودعات الغاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين، وتشديد الرقابة على توزيع الحصص، والحد من الغش والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، مستمرة للتأكد من الالتزام ومحاسبة المخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.