أبطال «مركب الشمس» يخطفون أنظار جمهور المحلة الكبرى.. صور

يواصل أبطال العرض المسرحي «مركب الشمس»، ليالي عرضه على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى وسط حضور جماهيري كبير، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وأعرب مؤلف العرض محمد زناتي، عن سعادته بهذا النجاح الذي حققه صناع العمل وأبطاله، والحضور الجماهيري اللافت الذي يشهده المسرح طوال ليالي عرضه، موجها الشكر لكل القائمين على العمل.

«مركب الشمس» من إنتاج فرقة مسرح أطفال قصر ثقافة غزل المحلة، والذي تدور أحداثه حول حارس متحف تسوقه الأقدار أن يدخل غرفة من الغرف غير المسموح له بدخولها، فينتقل إلى عصر الفراعنة وتتوالى الأحداث بشكل مثير في إطار من الدراما الإجتماعية والتاريخية، حيث ناقش العرض فكرة سرقة التاريخ المصري، ودور الأجيال الجديدة في الحفاظ على هذا التاريخ، مع مراعاة الهوية المصرية.

«مركب الشمس» من بطولة: دنيا عادل، ربا زكي، حسين جميل، بسملة سلمان، عبدالله أبو جبل، يوسف راشد، لوجين عصام، عبدالرحمن بدير، ريتاج سعيد، أحمد صلاح الدين، استعراضات عمر البدري وأحمد المزين، موسيقى أحمد الصعيدي، الحان حسام حسني، مساعد مخرج أحمد فهيم، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتي، سينوغرافيا وإخراج فريدة المصري.

ومن الجدير بالذكر أن المسرحية قدمتها من قبل فرقة قصر ثقافة الطفل بمطروح، وأيضا ضمن خطة المسرح للإدارة العامة لثقافة الطفل.