ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري  والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية  كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 12 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا الثلاثاء