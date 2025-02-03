ننشر نتيجة تحاليل عينة المخدرات لنجل الفنان عبد العزيز مخيون

شهدت قضية نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، والتى راح ضحيتها شخص وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة، وذلك عقب قيامه بقيادة سيارته برعونة بالغة وسرعة جنونية، على الطريق الزراعي ( القاهرة/ الإسكندرية)، مما أدى إلى اصطدامه، بجانبى الطريق عند مدخل قرية القناوية، بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وأثبتت العينة التى تم أخذها من المتهم عن طريق الطب الشرعى، من أجل إجراء تحليل المواد المخدرة، إيجابية العينة فى" البول والدم"، وجرى تسليم التقرير لنيابة أبو حمص تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية في البحيرة، تجديد حبس نجل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون "صلاح الدين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

جاء ذلك على خلفية التسبب فى مصرع شخص وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة، أثناء القيادة لسيارته الخاصة على الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، الزراعى بمدخل قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

كانت نيابة أبو حمص الجزئية عقب الحادث قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع إحالتها للطب الشرعى لإجراء تحليل المواد المخدرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز أبوحمص برئاسة أحمد هانى وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، أن المتهم كان يقود السيارة رقم" ب ه‍ و 4765" برعونه بالغة الخطورة، وشديدة السرعة، الأمر الذي أدى إلى مصرع " لؤي محمد وصفي يعقوب" مواليد 1991، مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب "أحمد حامد الطويل" مقيم بقرية الجرن أبوحمص و"تامر فرحات عبدالصمد" مقيم بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص، وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم.

كما كشف التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح ابوحمص، والمتهم فيها " صلاح الدين"، 23 عامًا أن الحادث تسبب فى اتلاف العديد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك اتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، قرر أحمد هاني وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك التصريح بدفن جثمان المتوفى مع عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة، مع التحفظ على السيارة.