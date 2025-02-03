إدارة ترامب تطلب من الكونجرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قادة الكونجرس الموافقة على صفقة جديدة تتضمن تزويد إسرائيل بأسلحة ومعدات عسكرية تصل قيمتها إلى ما يقارب مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفيما يتعلق بالهدنة في غزة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بأنه لا يستطيع تقديم "ضمانات" حول مدى استمرارية وقف إطلاق النار في القطاع.

وجاءت تصريحاته بعد دخول الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وذلك عقب خمسة عشر شهرًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع.

وينقسم الاتفاق إلى ثلاث مراحل، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا، وتتضمن وقفًا لإطلاق النار، إلى جانب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدًا عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتشمل المرحلة ذاتها تنفيذ عمليات تبادل للأسرى والمحتجزين، وتسليم جثامين من فقدوا حياتهم خلال المواجهات، إضافة إلى تأمين عودة النازحين داخل غزة وتسهيل خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

من جانبه، أكد ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، أن الهدنة لا تزال قائمة حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بتطبيق بنود الاتفاق.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تركز على تسريع الجهود لضمان الإفراج عن الرهائن، موضحًا أن العمل مستمر في هذا الاتجاه.

وأدلى كل من ترامب وويتكوف بتصريحاتهما أمام الصحفيين في البيت الأبيض، وذلك عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي سيُعقد يوم الثلاثاء.