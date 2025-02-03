التنسيقية تواصل لقاءاتها مع الشباب والشخصيات العامة والرواد في معرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب نشاطاً مكثفاً لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وواصل الأعضاء التواجد في المعرض اليوم الاثنين.

ويستمر أعضاء التنسيقية في الثلاثة أيام الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في التواصل مع الشباب والشخصيات العامة بالمعرض، حيث زار مقر التنسيقية في جناح عصير الكتب اليوم، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة سلوى ثابت عميد كلية اقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وعلى مدار اليوم توافد على جناح التنسيقية عدد من الشباب رواد المعرض، واستمرت التنسيقة في توزيع كتابها وكتاب "سيبقى الأثر" عن النائب الراحل أحمد زيدان.

وستعقد التنسيقة غدا الثلاثاء آخر ندوات برنامجها الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "الجدل حول النظام الانتخابي" والتي تناقش أهمية التوعية بالمشاركة الشعبية والسياسية.