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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تطلق القافلة رقم 11 و12 من مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.. غدا

مساعدات الإغاثة العاجلة
مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة
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فى إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى إطلاق 10 قوافل مساعدات إغاثية للأشقاء فى غزة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بإجمالى 796 طن مساعدات محملة فى عدد 125 شاحنة.

وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الثلاثاء القافلة رقم 11 و12 من مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

تضمنت المساعدات 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة و15310 خيمة و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار و5 آلاف حصائر نوم و3 كرفان، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة.

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