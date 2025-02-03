بوين يخطف هدف التقدم لـ وست هام أمام تشيلسي في الشوط الأول

تقدم فريق وست هام يونايتد على مضيفه تشيلسي، عن طريق لاعبه جارود بوين، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

بدأ فريق تشيلسي اللقاء مستحوذًا على الكرة وفرض أسلوبه على ضيفه وست هام، وواصل مهاجمو الفريق اللندني محاولة هز شباك الحارس الفرنسي أريولا، ولكن لم تترجم هذه المحاولات إلى أهداف. وجاء هدف وست هام في الدقيقة 42 عن طريق مهاجم الفريق جارود بوين، بعدما تلقى تمريرة خاطئة من كولويل، جعلته منفردًا بحارس المرمى، سدد الكرة بطريقة رائعة وأسكنها في الشباك. وجاء بالمر في مقدمة الهجوم بجانب جادون سانشو، مادويكي، نيكولاس جاكسون.

جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

خط الدفاع: ريس جيمس – أدارابيويو – كولويل - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – كاسادو – كول بالمر

خط الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – مادويكي.

يسعى البلوز للعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة التي لحقت به بالجاولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يقع فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 40 نقطة، واذا حقق الفوز اليوم سوف ينفرد بالمركز الرابع، بينما يقع فريق وست هام يونايتد في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.