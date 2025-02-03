السجن المشدد 5 سنوات لـ"جوافة" بتهمة قطع يد مندوب مبيعات بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة قطع يد مندوب مبيعات بسبب رفضه أعطاه مبلغ مالي وسجائر بمنطقة الوليدية بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 7857 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي لقسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول " ياسين . ح . أ " 27 عاما ، مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية، مصاب ببـ.ـتر كامل لليد اليسرى وبسؤاله اتهم " محمود . ح . ع " وشهرته " جوافة " بالتعدي عليه بسلاح ابيض سكـين مما أدى إلى بـتر يده اليسرى .

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة انه أثناء نزوله من منزله إلى عمله اعترض طريقه المتهم وطلب منه مبلغ مالي وسجائر وعندما رفض المجني عليه قام المتهم بإخراج سلاح ابيض وتعدى عليه حتى أن قطه يده اليسرى.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة أقوال الشاكي وان المتهم سبق اتهامه في 32 قضية متنوعة ، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم ترتب عليها مشاجرة فيما بينهما وقام على إثرها المتهم بقطع يد المجني عليه.