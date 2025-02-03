انطلاق فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب والأنشطة الكنسية بدير درنكة

انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الثالث للأنشطة الكنسية التابع لإعدادي وشبيبة وشباب كنيسة مار فرنسيس، تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بدير ومزار سيدة الانتقال بالمدينة المريمية في دير درنكة بمحافظة أسيوط. ويأتي المؤتمر تزامناً مع إجازة منتصف العام، بهدف تعزيز الروحانية وتنمية المهارات الشبابية.

بدأ اليوم بقدّاس إلهي ترأسه الأب وليم عبد المسيح، نائب الراعي، تلاها حفل افتتاحي شارك فيه العشرات من الشباب والأطفال، تخلله فقرة ترانيم ووجبة إفطار جماعية.

جلسات ثقافية وفنية:

تضمنت الفعاليات جلسة حوارية مع الأخت مادلينا حنا، ناقشت خلالها موضوع "يوبيل الرجاء" كمنطلق للتغيير المجتمعي، تلتها مناقشة فيلم توعوي، وانطلاق الجزء الأول من برنامج "العباقرة" التفاعلي الذي يهدف إلى تنمية المهارات العقلية.

وبعد استراحة غذاء، استُكملت الفعاليات بالجزء الثاني من برنامج "العباقرة"، ثم عودة للأخت مادلينا لتكملة محور اليوبيل، مع التركيز على دور الشباب في صناعة الأمل.

أنشطة متنوعة وتفاعلية:

شهد اليوم فقرات ترفيهية تضمنت ألعاباً جماعية، تلاها صلاة المسبحة الوردية التي سار المشاركون خلالها في شوارع قرية دير درنكة، مؤكدين على قيم الوحدة والإيمان. واختُتمت الفعاليات بورش عمل تطبيقية، وصلاة ختامية جمعت الحضور.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يهدف إلى دمج الروحانية بالأنشطة التنموية، معربين عن أملهم في أن تُثمر هذه الفعاليات عن جيل واعٍ ومتفاعل مع قيم الكنيسة والمجتمع.

يستمر المؤتمر على مدار أيام، بمشاركة واسعة من شباب محافظات الصعيد.