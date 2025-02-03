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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر السعودي يسحق الوصل الإماراتي برباعية في دوري أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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حقق فريق النصر السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

 فرض النصر سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية ولم يمنح الوصل أي فرصة للعودة في المباراة وافتتح علي الحسن التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 25 بعد تمريرة متقنة من محمد سيماكان ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا وقبل نهاية الشوط الأول.

أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء  ليضاعف النتيجة للنصر ويمنحه أفضلية مريحة في الشوط الثاني.

واصل النصر تفوقه في الشوط الثاني حيث عاد رونالدو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمة من ساديو ماني ليؤكد تفوق على الوصل قبل أن يختتم محمد آل فتيل مهرجان الأهداف في الدقيقة88 بعد صناعة من مارسيلو بروزوفيتش ليؤكد فوز النصر الكبير.

بهذا الانتصار يعزز النصر موقفه في دوري أبطال آسيا ويؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة بينما يحتاج الوصل إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد هذه الهزيمة الثقيلة.

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