وزير الشباب يشهد حفل افتتاح الملتقى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح الملتقى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من “٢- ٧” فبراير الجاري، بمشاركة 30 دولة من كافة أنحاء العالم.

ورحب وزير الشباب والرياضة في بداية كلمته بالحضور والسفراء والمشاركين في الملتقى في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى أن إقامة الملتقى في نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي انطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بمجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في العديد من المجالات.

أضاف وزير الشباب، "إن العلوم الحديثة والتكنولوجيا أصبحت هي الركيزة الأساسية التي تنهض بها الشعوب، حيث تدخل التكنولوجيا في جميع الصناعات الحديثة والتي تسهم في البناء والتطور، لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة على إقامة الملتقى ومشاركة عديد من الدول به، من أجل الاستفادة بخبرات الآخرين في مجال التطور التكنولوجي"، موضحاً أن الملتقي يهدف إلى تنمية الوعي العلمي والثقافي، وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب، واستغلال طاقاتهم وافكارهم المختلفة في البناء والتطور والتنمية.

وعلي هامش الافتتاح، تم عقد جلسة حوارية عن أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميته بمشاركة الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة هدي بركة مساعد وزير الاتصالات، والدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات، والدكتور أمير مناع رئيس مجلس إدارة مدارس ماجيستي الدولية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد سيف.

وعقب الافتتاح، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعرض الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض المشروعات المشاركة بالنسخة الثالثة.

حيث شهد اليوم الأول من الملتقى عرض أكثر من ٣٥٠ مشروعًا فردياً، بالإضافة إلى ١٥٠ مشروعاً جماعياً، حيث قدم المشاركون أفكاراً رائدة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الطبية والتعليمية إلى الحلول البيئية والاقتصادية، وسط تفاعل واسع من الحضور الخبراء بحضور ١٥٠ مبدعاً ومبتكراً أجنبياً، إلى جانب ٣٠٠٠ مشارك مصري، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار في مصر.

ومن المقرر أن يتم إقامة جلسات حوارية نقاشية بين الشباب المشارك، تتعلق بالذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.