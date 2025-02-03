الميركاتو الشتوي في أوروبا.. عمر مرموش الأغلى والسيتي الأكثر إنفاقًا

أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في مختلف الدوريات الأوروبية، بعدما شهدت الأندية تحركات كبيرة لتعزيز صفوفها، بينما فضل بعضها عدم إجراء تعاقدات خلال منتصف الموسم.

عمر مرموش الصفقة الأغلى في أوروبا

تربع المهاجم المصري عمر مرموش على قائمة أغلى الصفقات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في أوروبا هذا الشتاء.

كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان في المركز الثاني

جاء المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركز الثاني بقائمة الأغلى داخل أوروبا، حيث انتقل من نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو في صفقة لتعزيز الخط الأمامي للنادي الباريسي.

نيكو جونزاليس يدعم صفوف السيتي

بدوره، احتل الإسباني نيكو جونزاليس المركز الثالث في القائمة، بعد انتقاله من بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو مقابل 60 مليون يورو ليكون ثاني تعاقد كبير للنادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

تشافي سيمونز ينضم رسميًا إلى لايبزيج

واصل لايبزيج الألماني تدعيم صفوفه هذا الشتاء بصفقة كبيرة، حيث تعاقد مع لاعب الوسط الهولندي الشاب تشافي سيمونز بشكل نهائي من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، ليحتل المركز الرابع بين أغلى صفقات الميركاتو الأوروبي.

عبدالقادر خوسانوف.. ثالث صفقة للسيتي هذا الشتاء

اختتم المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف قائمة أغلى صفقات الشتاء في أوروبا، بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من لانس الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، ليكون ثالث لاعب يتعاقد معه السيتي خلال هذه الفترة.

مانشستر سيتي الأكثر إنفاقًا

بهذه التعاقدات، يصبح مانشستر سيتي النادي الأكثر إنفاقا في الميركاتو الشتوي داخل أوروبا، بعدما عزز صفوفه بثلاث صفقات كبيرة، على أمل مواصلة المنافسة على مختلف البطولات هذا الموسم.