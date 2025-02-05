"ابتسم بصدق".. خطوات بسيطة تجعلك أكثر جاذبية

الجاذبية هي مزيج من العوامل الداخلية والخارجية التي تجعل الشخص محط أنظار الآخرين، ويحرص كل منا على أن يكون محل جذب لكل من حوله، ولهذا فقد أجمع علماء النفس علي اتباع بعض القواعد البسيطة التى يجب أن يسلكها كل منا ليكن محل تقدير وانجذاب كل من حوله.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” بعض هذه القواعد :

أولا : ابتسم بصدق

للابتسامة سحر يفوق الخيال على من حولك، حيث أنك بأبتسامتك الصادقة قد تترك انطباع إيجابي يثير السعادة في الآخر، مما يجعله يبادلك الشعور بالسعادة ومن ثم ينجذب إليك ويحرص على التقرب منك.

ثانيا : حافظ علي التواصل البصري

احرص على أن تكون نظرتك فى الحديث لمن تتحدث إليه، توزان وتواضع دون غرور مما يعكس شعورك تجاهه بتقديرك له واهتماك به ومن ثم يشعرك بالثقه فينجذب إليك .

ثالثا : كن واثق دون غرور : كن علي ثقه بنفسك فذلك يعكس انجذاب الاخر إليك ولكن بدون تعالي.

رابعا:استمع بتركيز : لا تكن ممن ينتظر دوره في الكلام بل استمع بصدق وتركيز لكل ما يدور حولك.

خامسا : اذكر الأسماء

تعود على مناداة الاخرين بأسماءهم بما يشعرهم بذلك بتقديرك لهم ولكى تتقن فن هذا التقدير فعليك باتقان لغة الجسد التى تحسن من خلالها التعبير عن نفسك، فتنقل ثقتك بنفسك للاخرين فينجذبون اليك .

سادسا : تحلى بروح الدعابة : احرص علي أن تكون مرح بتواضع دون أن تقلل من نفسك.

سابعا :تحدث عن انجازاتك بحرص : احرص علي الحديث عن انجازاتك دون غرور وراعي الخيط الرفيع الذي يفصل بين الغرور والثقه بالنفس.

ثامنا : تعلم الجديد : تعود علي خوض التجارب الجديدة واكتساب معلومات جديدة، إذ إن ذلك يعزز ثقتك بنفسك ومن ثم يجعل من شخصيك محل انجذاب الآخرين إليك، فضلا عن الاهتمام بمظهرك والحرص على تطوير شخصيتك، مما يجعلك تقلل من مقارنة نفسك بالآخرين وينصب تركيزك على نفسك فتسعى للتطوير دائمًا.