شاهد.. إعلان فيلم الإثارة المنتظر "Final Destination 6"

طرحت استديوهات “وارنر برادزر” طرح الجزء السادس من فيلم الإثارة والغموض “Final Destination: Bloodlines”، والمقرر طرحه بصالات السينما في 16 مايو المقبل.

وأشارت شركة وارنر براذرز إلى أن السبب وراء طرح الفيلم خلال شهر مايو باعتباره نقطة انطلاق ناجحة لامتيازات من هذا النوع مثل: “A Quiet Place Part II”، “The Fast and the Furious”، “Zombieland”، “Dune: Part Two”، “The Batman”.

"Final Destination: Bloodlines" من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم شتاين. إنه أول جزء جديد في الامتياز منذ 14 عامًا، منذ "Final Destination 5" في عام 2011. بدءًا من عام 2000 مع "Final Destination" الأصلية، كانت سلسلة أفلام الرعب من بين أكثر خصائص الرعب استمرارية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الأفلام، التي تركز عادةً على الشباب الذين يهربون من الموت الوشيك، فقط ليُقتلوا على أي حال في حوادث مجنونة بشكل متزايد، حققت السلسلة 657 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.