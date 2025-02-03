البابا تواضروس: أشكر الرئيس السيسي على محبته واعتزازه

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإرهاب في عام 2013 كان يقصد الوطن ككل وليس الكنيسة فقط.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن أول زيارة الرئيس السيسي لمقر الكاتدرائية عشية قداس عيد الميلاد في عام 2015 قبل أن ينتقل القداس بعد ذلك للعاصمة الادارية وقيامه بإلقاء كلمته أمام الحضور كانت فرصة للأساقفة والآباء للسلام عليهم، موجهًا الشكر له على محبته واعتزازه.

ومن جانبها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البابا تواضروس الثاني يتمتع بمكانة خاصة، ليس فقط لدى الرئيس السيسي، الذي يعبر عن ذلك علنًا في كثير من المناسبات، بل أيضًا في قلوب المصريين جميعًا، حيث تحظى الكنيسة المصرية بمكانة غالية لديهم،

وتابعت: "البابا تواضروس الثاني، على رأس هذه الكنيسة العريقة، له مكانة مميزة في قلوبنا جميعًا، فقد واجه معنا الإرهاب بشجاعة، ولا ننسى مقولته الشهيرة:'وطن بلا كنائس أفضل بكثير من كنائس بلا وطن.