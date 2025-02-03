استقلال الإيراني يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

انتهت مواجهة فريق استقلال طهران الإيراني وضيفه الشرطة العراقي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

افتتح الفريق الإيراني التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 4 عن طريق اللاعب جويل كوجو، مستفيدًا من تمريرة أبوالفضل جلالي، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 49 عبر ريوان أمين بعد تمريرة حاسمة من محمود المواس، ليعيد التوازن إلى المباراة التي انتهت بتعادل مثير بين الفريقين.

بهذا التعادل، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده وصل الى 6 نقاط بينما وصل الشرطة العراقي الى 3 نقاط.