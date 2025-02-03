الأول من نوعه.. تدريب مجلس الشباب السكندري بالأكاديمية الوطنية

تلقى مجلس الشباب السكندري تدريبًا متخصصًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة، في إطار برنامج تدريبي أعد خصيصًا لتأهيل القيادات الشبابية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهدف تعزيز مهاراتهم في خدمة الشباب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان مجلس الشباب السكندري، اليوم، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد الجهة المسؤولة عن البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات، وقد صُمم هذا البرنامج ليتناسب مع احتياجات القيادات الشبابية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويُعد مجلس الشباب السكندري أول مجموعة كنسية تتلقى هذا النوع من التدريب المتخصص داخل الأكاديمية.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة 30 ساعة، مقسمة على 5 أيام. أنهى المجلس ثلاثة أيام من التدريب خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير 2025، على أن تستكمل باقي أيام البرنامج يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 7 و8 فبراير 2025.

يهدف التدريب إلى تأهيل القيادات الشبابية على المستويين الإداري والتنظيمي، وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الشبابية وخدمة المجتمع. كما يتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات نظرية لتطوير مهارات التواصل، القيادة، والتخطيط الاستراتيجي.

نقلة نوعية في تأهيل القيادات الشبابية

يُعزز هذا التدريب من جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات الخدمية. ومن المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للشباب داخل الكنيسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتوسيع نطاق برامجها لتشمل مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية.