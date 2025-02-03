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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يطالب بالاستعانة بخريجي الكليات اللاهوتية لتدريس التربية الدينية في المدارس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة ترى أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع في مرحلة التعليم الأساسي فقط يفيد الطالب.

وأشار خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، إلى أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم للاستعانة بخريجي الكليات اللاهوتية لتدريس مادة التربية الدينية المسيحية في المدارس.

وتابع: الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بُنيت في عام 1968 على شكل صليب، بعد أن وضع أساساها عام 1965 الرئيس عبد الناصر في عهد البابا كيرلس، مشيرًا إلى أنه جرى الافتتاح الرسمي لها في عام 1968 حيث كانت عبارة عن خراسانات وحجمها كبير وتعتبر قبل 55 عاماً أكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط حيث بنيت على نظام الاعمدة على شكل صليب.

البابا تواضروس الثاني وزارة التربية والتعليم مادة التربية الدينية المدارس