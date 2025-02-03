الأهلي يكشف عن التصميم النهائي للاستاد الجديد في احتفالية بالأقصر

يكشف النادي الأهلي عن التصميم النهائي لاستاد الأهلي الجديد، في احتفالية كبرى يوم 14 فبراير الحالي بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي نظيره نادي بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تنطلق مباراة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بتروجيت يوم الخميس الساعة السابعة مساءًا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية مقابل هدف في مرمى نادي مودرن سبورت.