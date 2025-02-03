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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يكشف عن التصميم النهائي للاستاد الجديد في احتفالية بالأقصر

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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يكشف النادي الأهلي عن التصميم النهائي لاستاد الأهلي الجديد، في احتفالية كبرى يوم 14 فبراير الحالي بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي نظيره نادي بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تنطلق مباراة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بتروجيت يوم الخميس الساعة السابعة مساءًا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية مقابل هدف في مرمى نادي مودرن سبورت. 

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