ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. بابافاسيليو يعود إلى غزل المحلة

بابافاسيليو
بابافاسيليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعاقد غزل المحلة مع بابافاسيليو، ليكون خلفًا للمدرب شوقي غريب، الذي أقيل من منصبه بسب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

بابافاسيليو يتولى تدريب غزل المحلة 

وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام.

وتعتبر تلك الولاية الثانية للمدير الفني بابافاسيليو مع غزل المحلة، إذ تولى قيادة الفريق في سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

سبق لصاحب الـ54 عامًا تدريب 3 أندية في الدوري الممتاز، هي: وادي دجلة، غزل المحلة، وفريق البنك الأهلي، وذلك قبل عودته مجددًا لزعيم الفلاحين.

ويتمنى مجلس إدارة نادي غزل المحلة التوفيق للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا.

غزل المحلة بابافاسيليو نيكوديموس بابافاسيليو بابافاسيليو يتولى تدريب غزل المحلة شوقي غريب اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة