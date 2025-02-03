رسميًا.. بابافاسيليو يعود إلى غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعاقد غزل المحلة مع بابافاسيليو، ليكون خلفًا للمدرب شوقي غريب، الذي أقيل من منصبه بسب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

بابافاسيليو يتولى تدريب غزل المحلة

وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام.

وتعتبر تلك الولاية الثانية للمدير الفني بابافاسيليو مع غزل المحلة، إذ تولى قيادة الفريق في سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

سبق لصاحب الـ54 عامًا تدريب 3 أندية في الدوري الممتاز، هي: وادي دجلة، غزل المحلة، وفريق البنك الأهلي، وذلك قبل عودته مجددًا لزعيم الفلاحين.

ويتمنى مجلس إدارة نادي غزل المحلة التوفيق للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا.