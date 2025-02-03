محافظ دمياط يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، موقف المشروعات الجارى تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وممثلى الشركة ومديرية الطرق.

وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى "خلاله مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق شطا بمدخل المحافظة، وخطة استكمال الأعمال خلال الجدول الزمنى ، حيث ناقش خطة المرحلة المقبلة للمشروع وفقًا للرؤية المحددة والتى شملت التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة باجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣.٥ متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة ، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى ٣٠ متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق و إنشاء شبكة رى حديثة و شبكة لصرف مياه الأمطار.

وفى سياق آخر ،تابع " محافظ دمياط " تطورات موقف مشروع تطوير ورصف الشارع الحربى بمدينة دمياط بدايةً من نقطة مستشفى دمياط التخصصى حتى نقطة التقاطع مع طريق دمياط/ عزبة البرج، بطول كيلو و ١٠٠ متر ، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الخطة الزمنية لنهو الاعمال بحارتى الطريق .

وفيما يخص مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر، تابع " محافظ دمياط " معدلات التنفيذ به ، الذى شهد تطوير الممشى وإنشاء ساحات ومدرج ومسار للدراجات وتشجير و إنشاء حاجز للأمواج لحماية الشاطئ والمنطقة، وتابع كذلك الموقف الحالى بأعمال ترميم فنار اللسان ، وناقش آليات إعداد تصور شامل للمنطقة المحيطة به ، بما يتوافق مع أعمال التطوير التى يشهدها الممشى السياحى بها ، حيث أوضح " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية شاملة للتطوير لأهم بقعة سياحية بمدينة رأس البر.

وبمحطة أخرى بالاجتماع، تابع " محافظ دمياط " معدلات التنفيذ بمشروع صرف صحي شط جريبة، وناقش المعوقات التى تواجه المشروع، والخطة الزمنية لنهو الاعمال الكهروميكانيكية وتشغيل المحطة وخدمة القرية بالصرف الصحى، كما بحث " المحافظ "آليات وضع حلول لمنع حدوث لتراكمات المياه بشوارع القرية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدًا على وضع حل جذرى لتلك المشكلة ، حيث أشار إلى أنه سيتم متابعة هذا الموقف ميدانيًا.

وخلال الاجتماع أيضًا، تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آخر التطورات بمستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة، والجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال، وتابع كذلك موقف عدد من المشروعات التى تنفذها الشركة بقطاع الصرف الصحى حيث تم نهو الاعمال بمحطتى رفع أولاد خلف والغوابين ، وسيتم الانتهاء من محطة صرف الصحى العطوى بنهاية يونيو من العام الجارى ، ومحطة صرف صحي الطرحة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥ ، وناقش " محافظ دمياط " آليات تلافى المعوقات التى تواجه مشروع صرف صحى شطا ، وخطة الانتهاء من التنفيذ ، كما بحث أيضًا آخر التطورات بالمشروعات المدرجة بهذا القطاع والتى تتم فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وآليات نهو مشروع الصرف الصحى بكفر سعد البلد وتشغيل المحطة .

هذا وأكد " المحافظ " على ضرورة الدفع بخطوات العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة ، لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث أكد أيضًا على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية لنهو تلك المشروعات وفقًا لتلك الخطط ، و أشار " محافظ دمياط " إلى متابعته الدورية لتلك الأعمال لتحقيق رؤية المحافظة لرفع شبكات الطرق والمرافق.