ترامب يساوم أوكرانيا: المعادن الثمينة مقابل استمرار المساعدات

ضمن تصريحات مثيرة للجدل أطلقها دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين، تطرق الرئيس الأمريكي لمسألة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: "نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة"، مضيفًا "سنوقف الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا" في مساومة واضحة للمقابل الذي يريده لإنهاء الحرب.

وقال ترامب إنه وافق على تعليق فوري للرسوم الجمركية على المكسيك وذلك لمدة شهر، عقب محادثته مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، حيثُ وصفها بأنها دوية للغاية.

فيما عاد للحديث مرة أخرى عن كندا واصفا اياها بأنها الولاية رقم 51 لبلادة في تصريح صريح لاحتلالها.

ونشر دونالد ترامب عبر منصته ثروت سوشيال: "لقد تحدثت للتو مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، كانت محادثة ودية للغاية، وافقت فيها على توفير 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة.

وأضاف: سيتم تعيين هؤلاء الجنود على وجه التحديد لوقف تدفق الفنتانيل (مخدر) والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا، واتفقنا كذلك على وقف الرسوم الجمركية المتوقعة على الفور لمدة شهر، وخلال هذه الفترة سنجري مفاوضات، واتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات، مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى صفقة بين بلدينا.