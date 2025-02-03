وحدات التضامن بالجامعات تختتم المنتدى السنوي الأول بجامعة الوادي الجديد

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، اختتم المنتدى السنوي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصريات فعاليات بقاعة المؤتمرات بجامعة الوادي الجديد.

وتقدم الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في كلمته خلال حفل الختام بالشكر المحافظ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد على استضافتهم لمنتدى وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية وتنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي فى كلمته أهم مجالات عمل وزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكداً على أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات هى امتداد لنشاط الوزارة وملفاتها تستهدف كل فئات الطلاب بخدماتها خاصة الأشخاص ذوى الإعاقة وأبناء أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وأكد الدكتور العقبي أن وحدات التضامن نجحت خلال الفصل الدراسي الأول فى تنفيذ أنشطة فى ٣٢ جامعة، شارك فيها أكثر من ٤٥٠ ألف طالب مابين حملات توعوية أو أنشطة طلابية أو خدمات مباشرة أو دعم تعليمي.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد وعلى رأسها السيد محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادى قد استضافت المنتدى السنوى الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بمشاركة ١٤ جامعة وأكثر من ٢٥٠ طالبا وطالبة على مدار ٣ ايام.