الدوري الإنجليزي.. كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد

أعلن الإيطالي انزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يواجه به ضيفه وست هام يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد قليل، في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء بالمر في مقدمة الهجوم بجانب جادون سانشو، مادويكي، نيكولاس جاكسون.

تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: ريس جيمس – أدارابيويو – كولويل - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – كاسادو – كول بالمر

خط الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – مادويكي.

يسعى البلوز للعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة التي لحقت به بالجاولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يقع فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 40 نقطة، واذا حقق الفوز اليوم سوف ينفرد بالمركز الرابع، بينما يقع فريق وست هام يونايتد في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.