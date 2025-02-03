بصورة وتعليق.. تارا عماد تحيي الذكرى الأولى لرحيل والدتها

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة لوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فى الذكرى الأولى لرحيلها، حيث رحلت في مثل هذا اليوم 3 فبراير عام 2024.

وعلقت تارا: "سنة كاملة عدت على فراقك.. حسيتها أطول وأقصر سنة. معرفش الوقت جري إزاي وفي نفس الوقت حسيت كأن كل يوم كان بشهر.. الله يرحمك يا مامتي".

وفى سياق منفصل تشارك تارا عماد فى موسم مسلسلات رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.