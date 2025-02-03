ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصورة وتعليق.. تارا عماد تحيي الذكرى الأولى لرحيل والدتها

تارا عماد
تارا عماد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة لوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام،  فى الذكرى الأولى لرحيلها، حيث رحلت في مثل هذا اليوم 3 فبراير عام 2024.

 

وعلقت تارا: "سنة كاملة عدت على فراقك.. حسيتها أطول وأقصر سنة. معرفش الوقت جري إزاي وفي نفس الوقت حسيت كأن كل يوم كان بشهر.. الله يرحمك يا مامتي".

وفى سياق منفصل تشارك تارا عماد فى موسم مسلسلات رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

الفنانة تارا عماد موقع انستجرام موسم مسلسلات رمضان 2025 النجم ياسر جلال تار عماد تحى ذكرى والدتها