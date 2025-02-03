الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان تهنئ أحمد الشرع بتوليه الرئاسة

هنّأ رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزيف قصّاب، أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية .

وقال القس قصاب في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه :” بقلوبٍ مفعمةٍ بالأمل، نرفع إليكم التهاني بمناسبة تكليفكم رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا الحبيبة، بعد أن انقشع ليل الظلم وبدأ فجر جديد يبزغ في سماء الوطن”.

وأضاف قصاب: ”إن تكليفكم بهذه المسؤولية الجسيمة هي دعوةٌ ورسالةٌ سامية لقيادة شعبٍ أنهكته المحن، وآن له أن ينهض من تحت أنقاض الاستبداد نحو بناء وطنٍ يُشرق بالعدالة، ويزهو بالحرية، ويحتضن أبناءه جميعاً”.

وتابع قصاب: “فيما تزدحم الأولويات على جدول أعمالكم بسبب واقع سوريا الموروث، نصلي من أجل أن تكون رئاستكم جسراً تعبر به البلاد من ضيق الأزمات إلى رحابة الاستقرار، ومن وجع الماضي إلى رجاء المستقبل، وأن تكون فترة حكمكم باباً مشرعاً نحو بناء دولةٍ حضاريةٍ عصريةٍ، يكون فيها القانون هو الميزان والكرامة الإنسانية هي الأساس، والأمن والسلام هما الغاية والهدف”.

وختم قصاب بالقول: “ليمنحكم الرب أن تسيروا بوطننا إلى عهدٍ جديدٍ تملؤه الرحمة، وتظله العدالة، ويكلله السلام”.