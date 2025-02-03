رغبة نتنياهو باستمرار الحرب قد تتعارض مع رؤية ترامب للمنطقة.. تفاصيل

أفاد رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة تتضمن محطتين رئيسيتين، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع يهدف إلى بحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو أعلن، قبيل وصوله إلى واشنطن، إرجاء إرسال أي وفود للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مشترطًا لقاءه مع ويتكوف لتحديد مسار هذه المفاوضات، وهو ما يجعل اجتماع اليوم بالغ الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاتفاق واستكمال المحادثات.

وأشار إلى أن أهم محطة في زيارة نتنياهو ستكون يوم غد الثلاثاء، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في أول لقاء رسمي بين ترامب وزعيم أجنبي منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

ووصف نتنياهو هذا اللقاء بأنه "بالغ الأهمية"، مؤكدًا أنه سيناقش عدة ملفات رئيسية، من بينها القضاء على حماس، واستعادة المحتجزين، والتصدي للخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وأوضح جبر أن المراقبين في واشنطن يرون أن هناك احتمالًا لحدوث خلاف بين أجندة نتنياهو ورؤية ترامب للمنطقة، رغم الترحيب الرسمي بالزيارة.

وواصل، أن استمرار الحرب في غزة، الذي يسعى إليه نتنياهو، قد يصطدم بسياسات ترامب، الذي يطمح إلى إحلال السلام وإطلاق مرحلة جديدة من الاتفاقات الإبراهيمية، مما قد يجعل استمرار الحرب عائقًا أمام هذه المخططات، كما تشمل الزيارة جوانب بروتوكولية، مثل حفل عشاء رسمي، في إطار العلاقات الثنائية بين الطرفين.

