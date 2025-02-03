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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. طرح بوستر نادين من مسلسل "حسبة عمرى"

النجمة نادين
النجمة نادين
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طرحت منصة Watch it الرقمية، البوستر الرسمى للنجمة نادين من  مسلسل حسبة عمرى، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

 ونشرت المنصة بوستر نادين عبر صفحتها على "فيس بوك" وكتبت: "في كل حكاية في حد بيسند وحد بيخذل"

نادين من مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمرى يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يسلط مسلسل حسبة عمرى، الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها.

البوستر الرسمى للنجمة نادين مسلسل حسبة عمرى موسم رمضان 2025 بطولة روجينا ومحمود البزاوي