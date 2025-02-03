رمضان 2025.. طرح بوستر نادين من مسلسل "حسبة عمرى"

طرحت منصة Watch it الرقمية، البوستر الرسمى للنجمة نادين من مسلسل حسبة عمرى، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت المنصة بوستر نادين عبر صفحتها على "فيس بوك" وكتبت: "في كل حكاية في حد بيسند وحد بيخذل"

مسلسل حسبة عمرى يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يسلط مسلسل حسبة عمرى، الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها.