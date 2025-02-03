أنتوني موديست ينتقل إلى إسبانيا بعد رحيله عن الأهلي

أعلن نادي إنترسيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في صفقة انتقال حر وذلك بعد انتهاء تجربته مع النادي الأهلي.

موديست، البالغ من العمر 36 عاما انضم إلى الأهلي في صيف 2023 لتعزيز خط الهجوم، لكنه لم يقدم الأداء المتوقع منه لينتهي مشواره مع الفريق الأحمر بعد فترة قصيرة.

ورغم خبرته الكبيرة في الدوريات الأوروبية، بما في ذلك الدوري الألماني مع كولن وبوروسيا دورتموند إلا أن اللاعب لم يتمكن من ترك بصمة واضحة خلال فترته في الدوري المصري.

وبانتقاله إلى إنترسيتي يسعى موديست لاستعادة مستواه وإثبات قدرته على العطاء خاصة أن الفريق الإسباني ينافس للصعود إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المتوقع أن يكون إضافة قوية لتشكيلة الفريق بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن إنترسيتي يعزز صفوفه بعدة صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من الموسم.