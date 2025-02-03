وزيرة التنمية المحلية تستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشهد اللقاء متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية على أراضي محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية .

ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي علي حرصها للتنسيق والتعاون بين الصندوق والوزارة وجميع المحافظات بما يساهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.