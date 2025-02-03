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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة بيراميدز لمواجهة المنصورة في كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل المنصورة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما

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